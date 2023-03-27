OnePlus 11 Jupiter Rock Edition поступит в продажу 29 марта

Компания OnePlus объявила о выпуске ограниченной серии своего флагманского смартфона OnePlus 11 5G Jupiter Rock Edition. Презентация устройства состоится 29 марта в Китае. Ожидается, что в новой версии будут использованы уникальные дизайнерские материалы с приятными текстурами. О том, какие именно материалы использовались при создании смартфона, пока умалчивается.

На тизере, опубликованном компанией, показана задняя часть смартфона. Её кремовый цвет немного напоминает поверхность Юпитера, которому и посвящён смартфон.

Itzine.ru

Оригинальный OnePlus 11 может похвастаться 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем QHD+ с изогнутыми краями и вырезом в верхнем левом углу. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, обеспечивает пиковую яркость 1300 нит и совместим с технологией Dolby Vision. Смартфон оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Камера Hasselblad на задней панели включает в себя 50-мегапиксельный главный сенсор Sony IMX890, 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельный телеобъектив.