Специалист допустил возможность постоянной прослушки через смартфоны

Специалисты по безопасности допустили возможность постоянной прослушки с помощью умных девайсов. Об этом сообщает издание DailyMail.

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Журналисты медиа сослались на инженеров по кибербезопасности NordVPN, которые заявили, что технически смартфоны и прочие гаджеты могут подслушивать пользователя. По словам экспертов, это возможно с помощью приложений и микрофонов устройства.

Советник по кибербезопасности Адрианус Варменховен в разговоре с изданием отметил, что именно поэтому многие приложения так часто запрашивают пользователя дать им доступ к микрофону. Варменховен назвал возможность тайно прослушивать потребителей и собирать информацию о них в маркетинговых целях «золотой жилой» для рекламодателей.

Также Адрианус Варменховен заметил, что специалисты по безопасности неоднократно уличали гаджеты в тайном сборе информации о пользователях и демонстрации релевантной рекламы. Однако доказательств, что данной возможностью злоупотребляют массово, пока не предоставлено.