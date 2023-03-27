«Крестный отец ИИ» допустил уничтожение человечества искусственным разумом

Ученый-информатик Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта», предупредил человечество об опасностях неконтролируемого развития ИИ. Об этом сообщает New York Post.

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Хинтон сравнил появление искусственного интеллекта с изобретением колеса или электричества. По его словам, ИИ развивается гораздо быстрее, чем многие люди могут себе представить. Хинтон добавил, что в скором времени компьютеры могут научиться генерировать собственные идеи для самоулучшения, что может стать опасным, если пустить этот процесс на самотек.

«Людям нужно начать беспокоиться об этом уже сейчас, даже если это не случится в ближайшие год или два», — заявил ученый.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли ИИ «уничтожить человечество», Хинтон отметил, что это «не невозможно».