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1 час назад

Отечественные кинотеатры и онлайн-сервисы расширяют каталоги с помощью азиатского контента

Слово и Делоиещё 1

Российские кинотеатры и онлайн-площадки обратились к азиатскому контенту, чтобы расширить каталоги. Компании начали использовать фильмы из Китая, Японии и Южной Кореи.

Кинотеатры и онлайн-сервисы расширяют каталоги азиатского кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сеть «Москино» проводит регулярные показы мультфильмов от японских и южнокорейских режиссеров. Арт-объединение CoolConnections совместно с «Каро» организовало фестиваль японского кино. В апреле сеть собирается показать новые китайские ленты.

Расширять каталоги за счет азиатского контента планируют Start, Okko, Kion и ivi. На «Кинопоиске» уже доступна популярная «Атака титанов», а работы японского аниматора Хаяо Миядзаки в топе сервиса. Представители платформы говорят, что в среднем 17% их пользователей смотрят корейский и японский контент, сообщает «Коммерсант».

Однако участники рынка видеосервисов утверждают, что зрители онлайн-кинотеатров в первую очередь интересуются культовыми азиатскими картинами. Их пиратские версии давно доступны пользователям Сети. На онлайн-платформы или в кинотеатры эти зрители идут лишь за отсутствием рекламы, говорят эксперты.

Наука и техника,Хаяо Миядзаки,Коммерсант,
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