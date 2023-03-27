Кинотеатры и онлайн-сервисы расширяют каталоги азиатского кино

Российские кинотеатры и онлайн-площадки обратились к азиатскому контенту, чтобы расширить каталоги. Компании начали использовать фильмы из Китая, Японии и Южной Кореи.

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Сеть «Москино» проводит регулярные показы мультфильмов от японских и южнокорейских режиссеров. Арт-объединение CoolConnections совместно с «Каро» организовало фестиваль японского кино. В апреле сеть собирается показать новые китайские ленты.

Расширять каталоги за счет азиатского контента планируют Start, Okko, Kion и ivi. На «Кинопоиске» уже доступна популярная «Атака титанов», а работы японского аниматора Хаяо Миядзаки в топе сервиса. Представители платформы говорят, что в среднем 17% их пользователей смотрят корейский и японский контент, сообщает «Коммерсант».