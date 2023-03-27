Российские ученые создали вакцину от опасной болезни птиц

Вакцину для профилактики респираторного микоплазмоза и инфекционного синовита в птицеводстве зарегистрировал в марте 2023 года Россельхознадзор. Ранее отечественной вакцины от этих заболеваний не существовало.

Фото: ТАСС ТАСС

Вакцина «ВНИИЗЖ-Бимивак» после однократного применения формирует иммунитет к респираторному микоплазмозу и инфекционному свиновиту у птиц на срок не менее 9 месяцев, сообщает Россельхознадзор. В сообщении ведомства, с которым ознакомилась sfera.fm, указано, что формирование иммунитета происходит за 21 день, и что применять вакцину можно как на благополучных птицеводческих предприятиях, так и на предприятиях, где существует угроза заражения.

Ранее отечественной вакцины от этих заболеваний не существовало, отмечают в Россельхознадзоре, они были созданы в рамках импортозамещения в сфере ветеринарной фармакологии. В продажу вакцина поступит уже во втором квартале 2023 года.

Микоплазмоз — это респираторное заболевание птиц, от которого молодняк быстро гибнет, а взрослая птица на всю жизнь остается носителем инфекции, сообщают эксперты Россельхознадзора. Инфекционный синовит — заболевание, которому подвержен преимущественно молодняк кур и индеек возрастом до 12 недель. Симптомами становятся артрит, анемия, воспаление сухожилий и оболочек суставов, в последние годы также проявляются респираторные симптомы. Отличается заболевание высокой скоростью распространения, отметили в Россельхознадзоре.

В 2022 году в птицеводческих хозяйствах всех категорий поголовье птиц превысило уровень в 577,8 млн голов уже на 1 октября. Это на 3,4% больше, чем составляло поголовье птицы в России на ту же дату 2021 года.