«Китайский Google» отменил презентацию своего аналога ChatGPT

Китайский поисковый гигант Baidu отменил запланированную на сегодня прямую трансляцию запуска своего аналога ChatGPT — бота Ernie.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вместо этого компания предпочла провести закрытую встречу с первой партией компаний, тестирующих продукт. В качестве причины изменения формата Baidu назвала «высокий спрос» со стороны 120 000 бизнес-клиентов, подавших заявки на тестирование бота.

Бот Ernie, ближайший ответ Китая на разработанный в США ChatGPT, был представлен 16 марта генеральным директором Baidu Робином Ли. Тогда он также провёл прямую трансляцию, продемонстрировав различные возможности китайского чат-бота.

После объявления об отмене акции Baidu упали на 4,5%.