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39 минут назад

Стыдно показывать? «Китайский Google» отменил открытую презентацию своего чат-бота нового поколения

Ferra.ru

Китайский поисковый гигант Baidu отменил запланированную на сегодня прямую трансляцию запуска своего аналога ChatGPT — бота Ernie.

«Китайский Google» отменил презентацию своего аналога ChatGPT
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вместо этого компания предпочла провести закрытую встречу с первой партией компаний, тестирующих продукт. В качестве причины изменения формата Baidu назвала «высокий спрос» со стороны 120 000 бизнес-клиентов, подавших заявки на тестирование бота.

Бот Ernie, ближайший ответ Китая на разработанный в США ChatGPT, был представлен 16 марта генеральным директором Baidu Робином Ли. Тогда он также провёл прямую трансляцию, продемонстрировав различные возможности китайского чат-бота.

После объявления об отмене акции Baidu упали на 4,5%.

Напомним, что не так давно OpenAI разрешил ChatGPT «выходить» в Интернет для сбора полезной информации. До этого сервис был ограничен базой знаний, сформированной в 2021 году.

Наука и техника,Робин Ли,Baidu,
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