Выявлена связь между использованием соцсетей и РПП

Ученые из Института глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона выявили связь между использованием соцсетей и расстройством пищевого поведения (РПП). Результаты опубликованы в журнале PLOS Global Public Health.

Фото: Unsplash Unsplash

Специалисты собрали и проанализировали данные 50 исследований, проведенных в 17 странах с участниками в возрасте от 10 до 24 лет. Во всех статьях рассматривалось воздействие социальных сетей на физическое и психическое здоровье.

Авторы обнаружили, что определенные тренды в социальных сетях, контент, пропагандирующий расстройство пищевого поведения, и платформы, фокусирующие внимание на внешности, укрепляют связь с РПП (риск увеличивается на 17,7 процента). Особенно выраженная корреляция наблюдалась при высоком индексе массы тела (ИМТ) и у женщин.

Кроме того, у частых пользователей соцсетей с визуальным контентом усиливались симптомы тревоги и депрессии, если такие были диагностированы ранее. В 11 исследованиях была выявлена взаимосвязь использования социальных сетей с перееданием, а также применением слабительных препаратов и соблюдением экстремальных диет. Также часто наблюдалась неудовлетворенность телом, включая стыд за свой внешний вид и низкую самооценку. Пять исследований показали, что такое восприятие себя предшествовало расстройству пищевого поведения.