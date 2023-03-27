В Египте найдены свыше двух тысяч мумий голов баранов

В Египте ученые обнаружили около двух тысяч мумифицированных голов баранов и мумии других животных. Находка была сделана в храме Рамзеса II в древнем городе Абидос, расположенном на юге страны, пишет издание Ahram Online.

Фото: Мир 24 Мир 24

Исследование проводилось специалистами из Института изучения древнего мира при Нью-Йоркском университете. Мумии собак, коров, газелей и мангустов обнаружили в храме вместе с головами баранов. По словам экспертов, обнаруженные мумии – это подношения Рамзесу II, культ которого почитали в данной местности долгое время.

Кроме того, в Абидосе нашли дворцовое сооружение эпохи Старого царства. Его специфика состоит в стенах, толщина которых – порядка пяти метров. Ученые предположили, что здание относится к шестой династии Старого царства.