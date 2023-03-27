В iOS 17 появится несколько долгожданных функций

Компания Apple сменила курс в разработке новой операционной системы iOS 17. Об этом сообщил репортер Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On.
Ранее Гурман утверждал, что iOS 17 станет незначительным апдейтом по сравнению с релизами предыдущих лет, так как Apple сфокусировала все свое внимание на грядущем анонсе гарнитуры смешанной реальности. Теперь же репортер заявил о том, что в iOS 17 появится несколько новых функций, которые некоторые пользователи могут посчитать «долгожданными».
«Ожидается, что выпуск iOS 17 сможет похвастаться несколькими «приятными» функциями, даже если в ней не будет таких явных улучшений, как обновленный в прошлом году экран блокировки. Цель апдейта под кодовым названием «Рассвет» — добавить несколько функций, которые пользователи давно просили», — сообщил Гурман.
Анонс iOS 17 может состояться на конференции WWDC в июне 2023 года.
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