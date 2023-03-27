В iOS 17 появится несколько долгожданных функций

Ранее Гурман утверждал, что iOS 17 станет незначительным апдейтом по сравнению с релизами предыдущих лет, так как Apple сфокусировала все свое внимание на грядущем анонсе гарнитуры смешанной реальности. Теперь же репортер заявил о том, что в iOS 17 появится несколько новых функций, которые некоторые пользователи могут посчитать «долгожданными».