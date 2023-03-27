Назван способ скрыть свой номер телефона во время звонка

Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов назвал способ, позволяющий скрыть номер телефона во время исходящих звонков. О них он рассказал агентству «Прайм».

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Киберэксперт пояснил, что некоторые люди стремятся сохранить анонимность из-за нежелания попасть в спам-базу. По его словам, скрыть номер телефон можно, воспользовавшись специальной услугой от оператора мобильной связи — антиопределителем номера (АнтиАОН).

Однако этот способ не всегда является эффективным, уточнил Степанов.

«Данные решения не дают 100-процентной гарантии сокрытия вашего номера и позволяют сделать его невидимым только в моменте для конкретного звонка», — отметил он.

Специалист добавил, что полностью скрыть номер телефона не получится, поскольку данные звонящего будут переданы на базовую телефонную станцию. Он посоветовал приобрести дополнительную SIM-карту в целях безопасности.