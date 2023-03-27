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57 минут назад

Назван способ скрыть свой номер телефона во время звонка

Lenta.ru

Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов назвал способ, позволяющий скрыть номер телефона во время исходящих звонков. О них он рассказал агентству «Прайм».

Назван способ скрыть свой номер телефона во время звонка
Фото: UnsplashUnsplash

Киберэксперт пояснил, что некоторые люди стремятся сохранить анонимность из-за нежелания попасть в спам-базу. По его словам, скрыть номер телефон можно, воспользовавшись специальной услугой от оператора мобильной связи — антиопределителем номера (АнтиАОН).

Однако этот способ не всегда является эффективным, уточнил Степанов.

«Данные решения не дают 100-процентной гарантии сокрытия вашего номера и позволяют сделать его невидимым только в моменте для конкретного звонка», — отметил он.

Специалист добавил, что полностью скрыть номер телефона не получится, поскольку данные звонящего будут переданы на базовую телефонную станцию. Он посоветовал приобрести дополнительную SIM-карту в целях безопасности.

Ранее Степанов рассказал, как можно «скрытно» прочитать сообщения в Telegram. Он указал, что проще всего это сделать, прочитав push-уведомления на разблокированном устройстве (например, телефоне, смарт-часах), не открывая чат в приложении.

Наука и техника,Валерий Степанов,
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