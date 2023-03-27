Складной Oppo Find N3 получит «шедевральную камеру» от Find X6 Pro

Oppo Find N3, долгожданный складной смартфон бренда, как ожидается, будет представлен в конце 2023 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно недавней утечке информации от Digital Chat Station, девайс оснастят тремя датчиками Sony IMX890. Что интересно, именно такой модуль установлен в представленном недавно Oppo Find X6 Pro.

В свою очередь, производитель в рекламной кампании аппарата называл его камеру «шедевральной».

Фронтальная камера Oppo Find N3 получит 32-мегапиксельный сенсор Omnivision OV32C, который также присутствует в Find N2.

Свежую модель оснастят аккумулятором на 4800 мАч, что немногим больше, чем 4520 мАч у Find N2.