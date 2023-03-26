В храме Солнца нашли статую Рамзеса II с телом сфинкса

Археологи обнаружили статую фараона-сфинкса в древнеегипетском храме Солнца. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи под руководством ученых из каирского отделения Немецкого археологического института нашли разрушенные статуи древних правителей в храме солнца в Гелиополисе. Этот крупный древний город располагался недалеко от нынешнего Каира.

Храмы бога Солнца Ра располагались повсюду в Египте, но особое значение имел храм в Гелиополисе. Согласно древнему египетскому поверью, в этом городе мир был создан с первым восходом солнца. Этот город был символом связи между властью фараонов и богом Солнца.

Одна из статуй в виде сфинкса изображает фараона Рамзеса II — успешного завоевателя, расширившего границы Египта, за что он получил прозвище "Победитель". Как отметили археологи, служение богам было одной из главных обязанностей древнеегипетских царей, и посвящение статуй — часть этого.