В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
17 минут назад

Археологи нашли в древнеегипетском храме Солнца статую Рамзеса II с телом сфинкса

Газета.Ru

Археологи обнаружили статую фараона-сфинкса в древнеегипетском храме Солнца. Об этом сообщает Live Science.

В храме Солнца нашли статую Рамзеса II с телом сфинкса
Фото:  Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи под руководством ученых из каирского отделения Немецкого археологического института нашли разрушенные статуи древних правителей в храме солнца в Гелиополисе. Этот крупный древний город располагался недалеко от нынешнего Каира.

Храмы бога Солнца Ра располагались повсюду в Египте, но особое значение имел храм в Гелиополисе. Согласно древнему египетскому поверью, в этом городе мир был создан с первым восходом солнца. Этот город был символом связи между властью фараонов и богом Солнца.

Одна из статуй в виде сфинкса изображает фараона Рамзеса II — успешного завоевателя, расширившего границы Египта, за что он получил прозвище "Победитель". Как отметили археологи, служение богам было одной из главных обязанностей древнеегипетских царей, и посвящение статуй — часть этого.

"Археологи только прикоснулись к поверхность этой области. Большая часть его богатой и сложной истории длиной в три тысячелетия истории фараонов терпеливо ждет открытия под песками пустыни", — объяснил в комментарии Live Science не участвоваший в раскопах египтолог из Университета Брауна Питер Бранд.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий