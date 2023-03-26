Аккумулятор во флагманском смартфоне Samsung уступает более дешевым моделям

Специалисты DxOMark протестировали аккумулятор и зарядку в смартфоне Samsung Galaxy S23, в результате чего поместили его на 83 место в сводной таблице.

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Представленный первого февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 является базовой моделью во флагманской линейке. Он оснащен аккумулятором емкостью 3900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной - 15 Вт.

Среди недостатков устройства эксперты отметили такие факторы, как слабая автономность при прослушивании музыки и в режиме ожидания с выключенным экраном. Также специалисты отметили низкую автономность при звонках и использовании камеры. Кроме того, они обнаружили, что индикатор аккумулятора работает неточно. Например, когда фактический остаток заряда составлял 15,6%, смартфон отображал информацию о 20%.

В DxOMark обратили внимание и на медленную зарядку устройства - имея небольшой аккумулятор, смартфон полностью заряжается в течение 1 часа 39 минут. В то же время китайские конкуренты, оснащенные более емкими аккумуляторами, способны восполнить заряд менее чем за полчаса.