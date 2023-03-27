Apple запатентовала часы со встроенной камерой

Apple запатентовала умные часы, которые имеют встроенную камеру. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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Концепция устройства была описана в документе, который обнаружили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В заявке говорится, что умные часы могут быть оснащены встроенной камерой, расположенной в верхней части устройства. По словам журналистам, американский IT-гигант может выпустить данный девайс в ближайшее время.

В материале говорится, что камеру можно использовать в различных целях. По словам инженеров, камера может быть полезна для идентификации пользователя, считывания отпечатков пальцев, сканирования QR-кодов, организации видеосвязи. Кроме того, владелец часов может использовать камеру для фотографирования и записи видео.

«Узел цифровой камеры может быть интегрирован в носимое электронное устройство таким образом, чтобы свести к минимуму влияние узла цифровой камеры на другие электронные компоненты», — отметили авторы патента.

По словам инженеров Apple, умные часы нового типа должны иметь такую форму, чтобы та не мешала ношению ремешка.