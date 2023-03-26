Криптосмартфон Solana Mobile Saga поступит в продажу 13 апреля

Компания Solana Mobile объявила в Twitter старт продаж своего первого криптосмартфона под названием Saga.

Фото: androidpolice.com androidpolice.com

Так, смартфон с поддержкой децентрализованных приложений, основанных на блокчейне Solana, поступит в продажу уже 13 апреля. Новинка также предложит пользователям более простую и безопасную торговлю криптовалют со смартфона. Например, для подтверждения транзакции достаточно приложить палец к сканеру отпечатка пальцев, который расположен на задней крышке устройства.

solanamobile.com

Solana Mobile Saga получит плоский 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Блок камер будет представлен 50-мегапиксельным сенсором и ультраширокоугольным модулем на 12 Мп, а спереди разместят селфи-камеру с разрешением 16 Мп. Смартфон будет работать под управлением Android 13.

Также производитель обещает использовать флагманские материалы, в том числе керамическую крышку, рамку из нержавеющей стали и "титановые вставки".

Сейчас смартфон доступен для предзаказа с депозитом в $100. Стоимость смартфона составит $1000 (около 76,4 тыс. руб.).