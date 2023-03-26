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27 минут назад

Роскосмос и ЕКА нашли способ возврата оборудования друг другу

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план по взаимному возврату российского и европейского оборудования не состоявшейся миссии ExoMars-2022, сообщили в российской госкорпорации.

Роскосмос и ЕКА разработали план взаимного возврата оборудования миссии "ЭкзоМарс-2022"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению госкорпорации, Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии ExoMars-2022 передает РИА «Новости».

В Роскосмое добавили, что специалисты, в том числе российские, на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине уже приступили к необходимым работам для подготовки к возвращению российского десантного модуля с посадочной платформой и научных приборов.

Напомним, 12 июля ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.

Наука и техника,Thales Alenia Space,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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