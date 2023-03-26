Роскосмос и ЕКА разработали план взаимного возврата оборудования миссии "ЭкзоМарс-2022"

Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план по взаимному возврату российского и европейского оборудования не состоявшейся миссии ExoMars-2022, сообщили в российской госкорпорации.
По сообщению госкорпорации, Роскосмос и Европейское космическое агентство разработали план взаимного возврата оборудования миссии ExoMars-2022 передает РИА «Новости».
В Роскосмое добавили, что специалисты, в том числе российские, на предприятии Thales Alenia Space Italy в Турине уже приступили к необходимым работам для подготовки к возвращению российского десантного модуля с посадочной платформой и научных приборов.
Напомним, 12 июля ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.