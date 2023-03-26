Apple может представить флагманские AirPods Max 2 весной 2023 года

Компания Apple может представить обновленную версию полноразмерных наушников AirPods Max. К такому мнению пришли многочисленные СМИ в связи с увеличенным сроком доставки оригинальной модели.
Отмечается, что на официальном сайте онлайн-магазина Apple начали увеличиваться сроки доставки AirPods Max. Так, доставка может занимать от двух до трех недель, что несвойственно для этого устройства. Это может означать, что у компании заканчиваются запасы флагманских наушников, однако с чем это связано, не уточняется.
СМИ обратили внимание, что такое, как правило, происходит, когда Apple готовится к анонсу нового поколения устройств — компания урезает производство текущей модели, отдавая предпочтение новой. Таким образом, не исключено, что весной 2023 года состоится презентация AirPods Max 2.
Однако, согласно многочисленным утечкам, анонс AirPods Max нового поколения должен состояться как минимум в 2024 году. Поэтому есть вероятность, что Apple испытывает сложности в логистической цепочке, чем и вызваны задержки в поставках.