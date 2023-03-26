Apple может представить флагманские AirPods Max 2 весной 2023 года

Компания Apple может представить обновленную версию полноразмерных наушников AirPods Max. К такому мнению пришли многочисленные СМИ в связи с увеличенным сроком доставки оригинальной модели.

Фото: Apple Apple

Отмечается, что на официальном сайте онлайн-магазина Apple начали увеличиваться сроки доставки AirPods Max. Так, доставка может занимать от двух до трех недель, что несвойственно для этого устройства. Это может означать, что у компании заканчиваются запасы флагманских наушников, однако с чем это связано, не уточняется.

СМИ обратили внимание, что такое, как правило, происходит, когда Apple готовится к анонсу нового поколения устройств — компания урезает производство текущей модели, отдавая предпочтение новой. Таким образом, не исключено, что весной 2023 года состоится презентация AirPods Max 2.