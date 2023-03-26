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13 минут назад

Много не бывает: в линейку Redmi Note 12 добавят ещё две модели смартфонов

Ferra.ru

Линейка смартфонов Redmi Note 12 не перестаёт расширяться. В ней уже есть Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 и Redmi Note 12 4G. Также скоро должен выйти самый мощный в серии Redmi Note 12 Turbo. Теперь же появилась информация, что можно ожидать по крайней мере ещё два дополнения к линейке.

В линейку Redmi Note 12 добавят еще две модели смартфонов Redmi Note 12S и Note 12 Pro 4G
Фото: GSMArenaGSMArena

Как пишет GSMArena, это будут модели Redmi Note 12S и Note 12 Pro 4G. Ожидается, что первая будет оснащена 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Также в основу смартфона ляжет процессор MediaTek Helio G96. В системе камер, скорее всего, будут установлены 108-мегапиксельная основная камера и 8-Мп сверхширик.

Что касается Redmi Note 12 Pro 4G, то, вероятно, он получит тот же 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей FullHD+ с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 732G. По камере можно ожидать то же самое.

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