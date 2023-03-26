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43 минуты назад

Бывший глава Google Китай объявил о создании собственного искусственного интеллекта

Ferra.ru

Ли Кай-фу, бывший президент Google China, объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта (ИИ) под названием Project AI 2.0. При этом он уточняет, что это не просто китайская версия чат-бота ChatGPT, который вызвал ажиотаж после выхода в общий доступ в ноябре прошлого года.

Бывший глава Google Китай объявил о создании собственного ИИ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В отличие от других подобных проектов, Ли хочет создать “глобальную технологическую компанию”, которая сосредоточится на создании платформ ИИ нового поколения и приложений для повышения производительности. Он также хочет предложить “нечто большее”, чем инструменты для общения, создания картин или текстов.

По его словам, ИИ станет наиболее значимой технологией, которая будет способствовать повышению “социальной производительности” в 21 веке.

Наука и техника,Google,
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