Бывший глава Google Китай объявил о создании собственного ИИ

Ли Кай-фу, бывший президент Google China, объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта (ИИ) под названием Project AI 2.0. При этом он уточняет, что это не просто китайская версия чат-бота ChatGPT, который вызвал ажиотаж после выхода в общий доступ в ноябре прошлого года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В отличие от других подобных проектов, Ли хочет создать “глобальную технологическую компанию”, которая сосредоточится на создании платформ ИИ нового поколения и приложений для повышения производительности. Он также хочет предложить “нечто большее”, чем инструменты для общения, создания картин или текстов.