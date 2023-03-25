ОАЭ запланировали многомиллиардные инвестиции в компанию Илона Маска

Саудовская Аравия и ОАЭ планируют многомиллиардные инвестиции в американскую частную космическую компанию SpaceX предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщил в среду портал «Информейшн» со ссылкой на источники.

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По их данным, ожидается, что инвестиции поступят от компании Badeel, входящей в Суверенный фонд Саудовской Аравии, и фирмы Alpha Dhabi из ОАЭ. Они планируют провести «многомиллиардный раунд финансирования» компании Маска, пишет портал. По данным источников издания, финансирование SpaceX будет предоставлено при посредничестве банка Morgan Stanley.