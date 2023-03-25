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56 минут назад

Бывшая девушка Илона Маска использует нейроинтерфейс его конкурента

Ferra.ru

Певица Клэр Буше, больше известная под творческим псевдонимом Grimes, написала в Twitter, что хочет получить на свой день рождения интерфейс мозг-компьютер. На её просьбу откликнулся один из конкурентов компании Neuralink. Последняя основана бывшим парнем Буше Илоном Маском и разрабатывает нейроинтерфейсы.

Бывшая девушка Илона Маска использует нейроинтерфейс его конкурента
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Создатель стартапа Neurosity рассказал, что действительно прислал певице один из нейроинтерфейсов. Сама Буше сообщила, что эта гарнитура внешне похожа на Neuralink, но «менее продвинутая», потому что стартап «моложе». Кроме того, она не требует хирургического вмешательства, как нейроинтерфейс Neuralink.

Grimes также рассказала, что с помощью гарнитуры может управлять курсором на экране. Изначально устройство Neurosity было предназначено для мониторинга ЭЭГ.

Наука и техника,Илон Маск,
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