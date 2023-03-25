Телескоп Хаббл показал, что на Уране растет дымчатая шапка

Новые изображения Урана, полученные космическим телескопом "Хаббл", показывают, как медленно меняется погода на этой планете.

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В отличие от земной погоды, которая меняется изо дня в день, атмосферные условия на планетах внешней части Солнечной системы довольно стабильны. Эти планеты получают очень мало солнечного света, и на то, чтобы завершить одну орбиту вокруг Солнца, у них уходит от нескольких лет до нескольких десятилетий. Тем не менее, сравнивая снимки этих планет, сделанные космическим телескопом "Хаббл" с разницей в несколько лет, ученые видят, что их атмосферы на самом деле живые.

Например, снимки ледяного гиганта Урана, сделанные в 2014 и 2022 годах, показывают, что над северным полюсом планеты растет шапка ледяного смога по мере приближения северного летнего сезона. Сезоны на Уране длятся более 20 лет каждый, так как один год на планете длится ошеломляющие 87 земных лет.

Белая шапка, видимая на снимке 2022 года, состоит из того, что Научный институт космического телескопа Хаббл описывает как "фотохимическую дымку", подобную смогу с высоким содержанием загрязняющих веществ, который образуется над крупными городами на Земле. Хаббл наблюдал за формированием этой шапки в течение нескольких лет и обнаружил, что она становится все более яркой.

Ученые пытаются понять химические процессы, приводящие к образованию этой шапки, но данные о далеком Уране ограничены из-за большой продолжительности его сезонов. Планета достигнет своего следующего летнего солнцестояния в 2028 году. Последний раз астрономы могли наблюдать планету в этот сезон в 1940-х годах.