Разработан предотвращающий гибель пчел робот-улей

Робототехники и биологи из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии и Университета Граца в Австрии разработали роботизированные соты, которые предотвращают смерть пчел от «холодной комы». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

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В 2006 году ученые зафиксировали явление, названное коллапсом колонии, когда колонии пчел погибали по неизвестным причинам. Данные свидетельствуют, что гибель насекомых может быть связана с целым рядом факторов, включая токсины в окружающей среде и естественные патогены, включая паразитических клещей — переносчиков инфекций. Эти факторы могут привести к ослаблению колонии, из-за чего ей становится трудней пережить холодную зиму. Кроме того, наблюдались случаи «холодной комы», когда пчелы переставали жужжать, вырабатывая тепло в улье.