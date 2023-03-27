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23 минуты назад

Разработан предотвращающий гибель пчел робот-улей

Lenta.ruиещё 1

Робототехники и биологи из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии и Университета Граца в Австрии разработали роботизированные соты, которые предотвращают смерть пчел от «холодной комы». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Разработан предотвращающий гибель пчел робот-улей
Фото: UnsplashUnsplash

В 2006 году ученые зафиксировали явление, названное коллапсом колонии, когда колонии пчел погибали по неизвестным причинам. Данные свидетельствуют, что гибель насекомых может быть связана с целым рядом факторов, включая токсины в окружающей среде и естественные патогены, включая паразитических клещей — переносчиков инфекций. Эти факторы могут привести к ослаблению колонии, из-за чего ей становится трудней пережить холодную зиму. Кроме того, наблюдались случаи «холодной комы», когда пчелы переставали жужжать, вырабатывая тепло в улье.

Ранее во избежание этого под ульями размещали обогреватели, однако тепло в этом случае не регулировалось. Чтобы решить эту проблему, ученые встроили робота в корпус улья, который непосредственно передает тепло в соты, регулируя его количество. Тестирование показало, что робот способствовал выживанию улья, в котором обитали четыре тысячи пчел, во время резкого похолодания, тогда как насекомые в других ульях погибли.

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