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34 минуты назад

Blue Origin надеется возобновить космические полеты

AstroNews

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin заявила в пятницу, что надеется возобновить полеты ракет в ближайшее время, сразу после завершения расследования авиакатастрофы, произошедшей в прошлом году. Однако Blue Origin должна дождаться, пока американские регулирующие органы сделают свое заключение.

Blue Origin надеется возобновить космические полеты
Фото: AstroNewsAstroNews

Суборбитальная ракета New Shepard, которая, помимо прочего, предназначена для космического туризма, упала на землю вскоре после взлета из Техаса в сентябре прошлого года.

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Это была крупная неудача для компании основателя Amazon, хотя наблюдателей утешил тот факт, что если бы на борту были люди, то они, скорее всего, выжили бы.

Blue Origin запустила ракету-носитель, на вершине которой находилась капсула NS-23 с научной полезной нагрузкой.

Во время набора высоты произошла аномалия, поэтому капсула запустила свой аварийный алгоритм и вернулась обратно на землю, замедляясь с помощью парашютов.

Blue Origin отметила, что ракета-носитель ударилась о поверхность, а не приземлилась вертикально, как это обычно происходит.

Было проведено расследование под надзором Федерального управления гражданской авиации (FAA).

FAA заявило в пятницу, что его расследование остается открытым, и управление в настоящее время рассматривает отчет компании о несчастном случае.

Для завершения расследования и возвращения системы New Shepard к полетам требуется одобрение FAA.

Blue Origin заявила, что аномалия была вызвана термоструктурным повреждением сопла двигателя. Это, в свою очередь, вызвало смещение тяги, которое привело в действие систему эвакуации капсулы.

Согласно результатам расследования, выход из строя сопла был вызван температурами, которые оказались выше ожидаемых. Это указывает на то, что конструктивные изменения должны предотвратить проблему в будущем.

Компания также подтвердила, что капсула и ее полезная нагрузка благополучно приземлились благодаря системе эвакуации, которая сработала так, как было задумано.

Blue Origin заявила, что ожидает скорого возвращения и будет использовать те же капсулы NS-23.

В общей сложности Blue Origin перевезла 32 человека с июля 2021 года. Безос сам принял участие в первом полете.

Наука и техника,Джефф Безос,Amazon,
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