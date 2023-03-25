Blue Origin надеется возобновить космические полеты

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin заявила в пятницу, что надеется возобновить полеты ракет в ближайшее время, сразу после завершения расследования авиакатастрофы, произошедшей в прошлом году. Однако Blue Origin должна дождаться, пока американские регулирующие органы сделают свое заключение.

Фото: AstroNews AstroNews

Суборбитальная ракета New Shepard, которая, помимо прочего, предназначена для космического туризма, упала на землю вскоре после взлета из Техаса в сентябре прошлого года.

Видео дня

Это была крупная неудача для компании основателя Amazon, хотя наблюдателей утешил тот факт, что если бы на борту были люди, то они, скорее всего, выжили бы.

Blue Origin запустила ракету-носитель, на вершине которой находилась капсула NS-23 с научной полезной нагрузкой.

Во время набора высоты произошла аномалия, поэтому капсула запустила свой аварийный алгоритм и вернулась обратно на землю, замедляясь с помощью парашютов.

Blue Origin отметила, что ракета-носитель ударилась о поверхность, а не приземлилась вертикально, как это обычно происходит.

Было проведено расследование под надзором Федерального управления гражданской авиации (FAA).

FAA заявило в пятницу, что его расследование остается открытым, и управление в настоящее время рассматривает отчет компании о несчастном случае.

Для завершения расследования и возвращения системы New Shepard к полетам требуется одобрение FAA.

Blue Origin заявила, что аномалия была вызвана термоструктурным повреждением сопла двигателя. Это, в свою очередь, вызвало смещение тяги, которое привело в действие систему эвакуации капсулы.

Согласно результатам расследования, выход из строя сопла был вызван температурами, которые оказались выше ожидаемых. Это указывает на то, что конструктивные изменения должны предотвратить проблему в будущем.

Компания также подтвердила, что капсула и ее полезная нагрузка благополучно приземлились благодаря системе эвакуации, которая сработала так, как было задумано.

Blue Origin заявила, что ожидает скорого возвращения и будет использовать те же капсулы NS-23.