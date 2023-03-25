Археологи опровергли главную функцию Стоунхенджа

Исследователи из Италии и Испании опровергли распространенную теорию о предназначении Стоунхенджа. Они заявили, что кромлех не использовали для отсчета времени, сообщает Antiquity.

Настоящее значение и функции Стоунхенджа остаются дискуссионной темой в научном сообществе. Известно, что расположение его камней соотнесено с точкой восхода и захода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний. Британские ученые пришли к выводу, что древние люди использовали Стоунхендж в качестве календаря. Так, камни символизируют 12 месяцев года, каждый из которых длился 30 дней, плюс дополнительные дни в високосные годы.

Представители Института астрофизики Канарских островов и Миланского политехнического института поставили эту теорию под сомнение. По их словам, она основана на «спорной нумерологии и неподтвержденных аналогиях».

Ученые отметили, что отмечать отдельные дни с помощью Стоунхенджа было бы невозможно. Для этого требовалось распознавать положение солнечных лучей с погрешностью не более несколько угловых минут, то есть менее 1/10 одного градуса, для чего каменная конструкция непригодна.

Они также указали, что в схеме памятника нет никаких указаний на число 12. Кроме того, авторы теории просто проигнорировали детали, которые не вписались в их выводы – например, наличие «портала» из двух камней. Также стоит упомянуть, что календарь из 365 плюс 1 дня появился в Египте на два тысячелетия позже, чем был построен Стоунхендж.