Изменение климата отделит большое количество домов в США от материка

Изменение климата порождает множество рисков, которые трудно предсказать. Среди них - повышение уровня моря. Так, этот подъем способен “отсечь” множество домов задолго до того, как они будут затоплены полностью. Недавнее исследование изучило побережья США, где многие объекты могут потерять доступ к основным услугам.

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Вполне возможно, что в результате повышения уровня моря некоторая недвижимость останется на суше, но жить там не получится, поскольку растущий уровень воды прервет связь с основными службами. Группа исследователей проанализировала риск изоляции, вызванный повышением уровня моря, и показала, что это чуть ли не основная проблема, с которой может столкнуться США.

Повышение уровня воды может привести к тому, что люди, живущие на побережье, начнут терять доступ к дорогам из-за наводнений во время прилива задолго до того, как на участок “придет” океан. Вдоль дорог также часто проходит важнейшая инфраструктура - водопровод и канализация, электричество и так далее. Таким образом, потеря доступа к дорогам, даже в результате периодического наводнения, может сделать проживание в каком-либо районе непригодным для жизни.