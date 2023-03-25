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Создана соцсеть для сторонников теорий заговора

Популярный немецкий теоретик заговора с псевдонимом Капитан Фьючер (настоящее имя Михаэль Брундель), организовал собственную социальную сеть SchwurbelTreff для сторонников теорий заговора.

Создана соцсеть для сторонников теорий заговора
© Мир новостей

По сведениям Daily Mail, созданная вручную сеть за первую неделю собрала 1500 пользователей. Желающим стать участниками сообщества перед регистрацией нужно ответить на несколько стандартных вопросов и поделиться мыслями о том, в какие теории заговоры они верят. Кроме того, пользователи должны рассказать, какие новости они читают, сколько раз они вакцинировались от коронавирусной инфекции и как, по их мнению, будет развиваться мир в следующие два десятилетия.

По словам Капитана Фьючера, соцсеть поможет людям найти единомышленников. Он отметил, что многие старые дружеские отношения были разрушены из-за разных мнений о COVID-19, но в то же время создаются новые.

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