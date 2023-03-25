Создана соцсеть для сторонников теорий заговора

По сведениям Daily Mail, созданная вручную сеть за первую неделю собрала 1500 пользователей. Желающим стать участниками сообщества перед регистрацией нужно ответить на несколько стандартных вопросов и поделиться мыслями о том, в какие теории заговоры они верят. Кроме того, пользователи должны рассказать, какие новости они читают, сколько раз они вакцинировались от коронавирусной инфекции и как, по их мнению, будет развиваться мир в следующие два десятилетия.