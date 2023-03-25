Первый полет американского корабля Starliner с экипажем на борту отложили

Первый полет американского космического корабля Starliner с экипажем на борту отложен, НАСА по космическим операциям Кэти Людерс. Об этом сообщает SpaceNews.

Фото: NASA NASA

По ее словам, в настоящее время НАСА совместно со специалистами Boeing оценивают готовность Starliner к полету с экипажем, который состоится после завершения туристической миссии Axiom Mission 2, запуск которой намечен на начало мая.

Людерс добавила, что точные сроки запуска Starliner с экипажем будут объявлены в ближайшее время. Ранее пуск корабля планировалось провести в конце апреля.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что предполетные проверки пилотируемого космического корабля потребовали больше времени, чем планировалось изначально.