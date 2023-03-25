В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
49 минут назад

Первый полет американского корабля Starliner с экипажем на борту отложили

Lenta.ru

Первый полет американского космического корабля Starliner с экипажем на борту отложен, НАСА по космическим операциям Кэти Людерс. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый полет американского корабля Starliner с экипажем на борту отложили
Фото: NASANASA

По ее словам, в настоящее время НАСА совместно со специалистами Boeing оценивают готовность Starliner к полету с экипажем, который состоится после завершения туристической миссии Axiom Mission 2, запуск которой намечен на начало мая.

Людерс добавила, что точные сроки запуска Starliner с экипажем будут объявлены в ближайшее время. Ранее пуск корабля планировалось провести в конце апреля.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что предполетные проверки пилотируемого космического корабля потребовали больше времени, чем планировалось изначально.

В августе менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич заявлял, что первый пилотируемый полет американского космического корабля Starliner к Международной космической станции может состояться в феврале 2023 года.

Наука и техника,Boeing,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий