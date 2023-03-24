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38 минут назад

Инженеры впервые напечатали на 3D-принтере съедобный чизкейк

Газета.Ru

Инженеры из Колумбийского университета впервые напечатали на 3D-принтере съедобный чизкейк, состоящий из семи ингредиентов. Ранее такая технология была ограничена использованием лишь нескольких ингредиентов, сообщает портал New Atlas. Чтобы напечатать десерт, инженеры оснастили 3D-принтер пищевыми шприцами, которые наполнили "съедобными чернилами".

Инженеры впервые напечатали на 3D-принтере съедобный чизкейк
Фото: Columbia UniversityColumbia University

Отмечается, что не каждый продукт подойдет для использования в качестве чернил - вещество должно быть достаточно мягким, чтобы проходить через печатающую головку шприца, и в то же время достаточно вязким, чтобы сохранять форму.

Так, инженеры решили использовать пасту из крекеров, арахисовое масло, клубничный джем, ореховую пасту, банановое пюре, вишневый сок и глазурь. Для печати было выбрано моделирование методом наплавления (FDM), которое широко используется при создании трехмерных моделей, при прототипировании и в промышленном производстве.

Данный метод был доработан таким образом, чтобы принтер мог термически обрабатывать ингредиенты с помощью системы лазеров. В результате эксперимента инженерам потребовалось восемь попыток, чтобы получить относительно "красивый" чизкейк. При каждой новой попытке ученые использовали разный принцип построения десерта, чтобы он не разваливался и не расползался. Исследователи заявили, что продолжат дорабатывать процесс 3D-печати, чтобы принтеры могли создавать более аппетитно выглядящие блюда.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что представлены прозрачные колонки без динамика и сабвуферов за 53 тыс. руб.

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