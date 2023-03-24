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47 минут назад

Huawei отказалась уходить с мирового рынка смартфонов

Lenta.ru

В Huawei прокомментировали присутствие корпорации на глобальном рынке смартфонов. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Huawei отказалась уходить с мирового рынка смартфонов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом в разговоре с журналистами рассказал операционный директор Huawei Consumer Business Group Хэ Ган. По словам топ-менеджера компании, Huawei будет и дальше продавать смартфоны во всем мире, несмотря на санкции США, наложенные на нее в 2019 году. Хэ Ган признался, что в корпорации отказались уходить с глобального рынка по причине «высокого интереса потребителей» к новыми продуктам бренда.

В Huawei отметили, что из-за санкций в 2021 году компании удалось выпустить лишь один флагманский смартфон — P50. Девайс, как и прочие телефоны корпорации, из-за американских ограничений продается без Google Mobile Services (GMS) и цифрового магазина Play Store. Также смартфон не поддерживает работу в сетях 5G. По словам топ-менеджера китайского IT-гиганта, эти недостатки удалось восполнить «новыми функциями и технологиями фотосъемки».

Хэ Ган отметил, что 9 мая компания запланировала глобальный запуск флагманского смартфона Huawei P60. Кроме того, в европейскую продажу будет запущен складной аппарат Huawei Mate X3.

Ранее Huawei выпустила смартфоны P60 и P60 Pro с поддержкой спутниковой связи. В компании уточнили, что в экстренных ситуациях аппараты могут соединяться со спутниками китайской группировки Beidou.

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