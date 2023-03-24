Huawei отказалась уходить с мирового рынка смартфонов

В Huawei прокомментировали присутствие корпорации на глобальном рынке смартфонов. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Об этом в разговоре с журналистами рассказал операционный директор Huawei Consumer Business Group Хэ Ган. По словам топ-менеджера компании, Huawei будет и дальше продавать смартфоны во всем мире, несмотря на санкции США, наложенные на нее в 2019 году. Хэ Ган признался, что в корпорации отказались уходить с глобального рынка по причине «высокого интереса потребителей» к новыми продуктам бренда.

В Huawei отметили, что из-за санкций в 2021 году компании удалось выпустить лишь один флагманский смартфон — P50. Девайс, как и прочие телефоны корпорации, из-за американских ограничений продается без Google Mobile Services (GMS) и цифрового магазина Play Store. Также смартфон не поддерживает работу в сетях 5G. По словам топ-менеджера китайского IT-гиганта, эти недостатки удалось восполнить «новыми функциями и технологиями фотосъемки».

Хэ Ган отметил, что 9 мая компания запланировала глобальный запуск флагманского смартфона Huawei P60. Кроме того, в европейскую продажу будет запущен складной аппарат Huawei Mate X3.