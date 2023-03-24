В США гаджет Apple использовали для поиска наркотиков

Журналисты узнали, что Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США в прошлом году использовало метку AirTag, чтобы отслеживать оборудование для изготовления наркотиков.

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В мае 2022 года пограничники перехватили две посылки из Китая, в которых были пресс для таблеток и красители. Они подозревали, что оборудование направлялось к наркоторговцу, и уведомили об этом DEA. Управление по борьбе с наркотиками решило положить AirTag внутрь пакета, чтобы отслеживать его перемещения.

В документах не объясняется, почему DEA решило использовать AirTag вместо другого GPS-трекера, но в них указано, что «точная информация о местонахождении» позволит следователям «получить доказательства о том, где люди хранят наркотики и/или доходов с их продажи».