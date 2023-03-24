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44 минуты назад

Daily Mail: археологи обнаружили статую Рамсеса II в храме солнца в Гелиополе

Газета.Ru

Археологи обнаружили статую самого могущественного фараона Египта Рамсеса II в храме солнца в Гелиополе. Об этом сообщает Daily Mail.

Археологи обнаружили статую Рамсеса II в храме солнца в Гелиополе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации портала, несколько разбитых статуй были обнаружены в храме недалеко от Каира. Среди них оказалась статуя фараона Рамсеса II, который был самым могущественным и знаменитым правителем Египта более 3000 лет назад.

Статуи были найдены найдены во время раскопок храма солнца Матарийя в Гелиополе. Место археологических раскопок располагается в северо-восточной части современного Каира.

Ранее США вернули Египту украденный саркофаг древнего жреца.

Деревянный саркофаг, ранее бывший экспонатом Хьюстонского музея естественных наук, был возвращен в Египет после того, как власти США установили, что он был получен незаконным путем несколько лет назад.

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