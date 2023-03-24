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42 минуты назад

В VK Рекламе появилась возможность продвигать видео и прямые трансляции

Газета.Ru

В VK Рекламе теперь можно продвигать свои видео и прямые трансляции во Вконтакте. Это поможет при меньших затратах получить больше просмотров. А благодаря алгоритмам, которые сами следят за эффективностью продвижения и управляют бюджетом, не придется разбираться в настройках и следить за результатами.

В VK Рекламе появилась возможность продвигать видео и прямые трансляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для запуска рекламы видео и трансляций автору или бизнесу необходимо выбрать сообщество и загрузить ролики в раздел с видеозаписями. Одновременно можно продвигать до десяти видео: технологии рекламной платформы автоматически адаптируют их для показа в ленте ВКонтакте. Алгоритмы VK Рекламы анализируют контент в сообществах и роликах и показывают объявления пользователям, которые вероятнее их посмотрят. Это позволяет вовлечь в видео и трансляции максимум целевой аудитории», — рассказали в VK.

Чтобы запустить рекламную кампанию нужно зарегистрироваться в VK Рекламе с помощью VK ID. Скоро инструмент станет доступен всем пользователям этой платформы, а также можно будет продвигать видео и в других проектах VK.

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