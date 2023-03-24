Телескоп нашел гигантскую красную планету с двумя Солнцами

Космический телескоп «Джэймс Уэбб» открыл гигантскую красную планету за пределами Солнечной системы. Как сообщает Mint, возраст небесного тела всего 150 миллионов лет, а вращается она вокруг двух звезд, делая круг раз в 10 тысяч лет.

Расположен объект на расстоянии 40 световых лет от Земли. Планета считается молодой. Исследователи использовали телескоп для изучения движения неспокойных плотных облаков. В них нагретые газы поднимаются, а охладившиеся в верхних слоях атмосферы опускается.

На ее поверхности ученые обнаружили четкие свидетельства присутствии в составе воды, метана, окиси углерода и двуокиси углерода.

«Мы идентифицировали силикаты, но для лучшего понимания того, какие размеры и формы зерен соответствуют конкретным типам облаков, потребуется много дополнительной работы. Это не последнее слово об этой планете — это начало крупномасштабного моделирования. Усилия потребуется, чтобы проанализировать сложные данные "Уэбба"», — сказала ведущий автор научной работы, сотрудница Университета Аризоны Бриттани Майлз