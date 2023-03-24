Телескоп нашел гигантскую красную планету с двумя Солнцами

Космический телескоп «Джэймс Уэбб» открыл гигантскую красную планету за пределами Солнечной системы. Как сообщает Mint, возраст небесного тела всего 150 миллионов лет, а вращается она вокруг двух звезд, делая круг раз в 10 тысяч лет.
Расположен объект на расстоянии 40 световых лет от Земли. Планета считается молодой. Исследователи использовали телескоп для изучения движения неспокойных плотных облаков. В них нагретые газы поднимаются, а охладившиеся в верхних слоях атмосферы опускается.
На ее поверхности ученые обнаружили четкие свидетельства присутствии в составе воды, метана, окиси углерода и двуокиси углерода.
«Мы идентифицировали силикаты, но для лучшего понимания того, какие размеры и формы зерен соответствуют конкретным типам облаков, потребуется много дополнительной работы. Это не последнее слово об этой планете — это начало крупномасштабного моделирования. Усилия потребуется, чтобы проанализировать сложные данные "Уэбба"», — сказала ведущий автор научной работы, сотрудница Университета Аризоны Бриттани Майлз
По ее словам, открытие иллюстрируют, как облака на другой планете могут отличаться от земных. Там они подобны вечной, очень мелкозернистой, но очень горячей песчаной буре в атмосфере. Наблюдение за планетой является важным шагом на пути к пониманию природы появления таких массивных объектов.