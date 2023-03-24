В Windows 11 улучшили защиту ввода пароля на небезопасных сайтах

На канале для тестировщиков Microsoft Canary (для участников программы Insider Preview) вышла новая сборка Windows 11 с поддержкой криптографических хеш-функций SHA-3 и обновлённой технологии Enhanced Phishing Protection, защищающей пользователя от фишинговых сайтов и приложений.

Раньше антифишинговая функция, впервые реализованная в сборке Windows 11 22H2 в сентябре 2022 года, просто сообщала о «небезопасном использовании паролей». Теперь же технология будет предупреждать в случае копирования и вставки пароля на небезопасном (потенциально фишинговом) сайте и «в непроверенных приложениях».