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37 минут назад

Twitter назвал дату отключения бесплатных голубых галочек верификации

Газета.Ru

Twitter отберет голубые галочки верификации у тех пользователей, которые не захотят присоединяться к платной программе Twitter Blue, начиная с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление компании.

Twitter отберет у пользователей бесплатные галочки верификации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«1 апреля мы начнем сворачивать нашу устаревшую программу верификации и забирать галочки», — говорится в сообщении Twitter.

Ранее глава компании Илон Маск назвал существующую систему верификации на платформе «глубоко испорченной».

Единственным способом сохранить свою голубую галочку или получить новую является подписка на платную программу Twitter Blue, в которую входит в том числе и верификация аккаунта. Стоимость подписки составила $8 (около 600 руб.) в месяц или $84 в год (около 6,4 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в Twitter в скором времени может появиться нейросеть, которая будет обнаруживать и выделять посты, созданные для манипуляции общественным мнением. По мнению Илона Маска, такой механизм позволит защитить пользователей платформы.

Наука и техника,Илон Маск,
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