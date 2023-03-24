Twitter отберет у пользователей бесплатные галочки верификации

Twitter отберет голубые галочки верификации у тех пользователей, которые не захотят присоединяться к платной программе Twitter Blue, начиная с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление компании.

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«1 апреля мы начнем сворачивать нашу устаревшую программу верификации и забирать галочки», — говорится в сообщении Twitter.

Ранее глава компании Илон Маск назвал существующую систему верификации на платформе «глубоко испорченной».

Единственным способом сохранить свою голубую галочку или получить новую является подписка на платную программу Twitter Blue, в которую входит в том числе и верификация аккаунта. Стоимость подписки составила $8 (около 600 руб.) в месяц или $84 в год (около 6,4 тыс. руб.).