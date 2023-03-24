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1 час назад

Мессенджер WhatsApp расскажет о секретных «фишках» приложения

Газета.Ru

Мессенджер WhatsApp добавил на платформу собственный официальный аккаунт, в котором будет рассказываться о новых функциях сервиса и о том, как ими пользоваться максимально эффективно. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp расскажет о секретных «фишках» приложения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что этот чат промаркирован специальной зеленой галочкой, чтобы пользователи знали, что общаются с официальным аккаунтом. Известно, что некоторые пользователи уже получили приветственное сообщение от этого чата — вероятно, тестирование проходит среди ограниченного числа лиц. Специально активировать этот чат возможности нет, как и найти WhatsApp в списке пользователей.

«Привет, это официальный чат WhatsApp! Заходи сюда и узнавай, что новенького появилось, а также получай подсказки о том, как выжать максимум из WhatsApp», — говорится в приветственном сообщении.

Отмечается, что чат можно заблокировать или отправить в архив, как любую другую беседу.

Сроки релиза этой функции для всех пользователей WhatsApp остаются неизвестными.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что на Windows вышел улучшенный клиент WhatsApp с поддержкой групповых звонков.

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