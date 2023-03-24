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11 минут назад

OnePlus представит Nord CE 3 Lite и Nord Buds 2 4 апреля

ITZine.ru

OnePlus взял тайм-аут, чтобы объявить об объявлении. Компания заявила, что в следующем месяце проведет мероприятие «Больше, чем жизнь — запуск OnePlus Nord», где представит Nord CE 3 Lite и Nord Buds 2. Мероприятие представляет собой онлайн-запуск и состоится во вторник, 4 апреля.

OnePlus покажет Nord CE 3 Lite и Nord Buds 2 в начале апреля
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Nord CE 3 Lite — новейший смартфон начального уровня для индийского рынка. Компания уже представила изображения телефона и его яркого цвета Pastel Lime, но об этом устройстве пока мало что известно. Точно так же компания также раскрыла дизайн Nord Buds 2, который похож на модель первого поколения и будет доступен в черном и белом цветах.

Itzine.ru

Будучи продуктами начального уровня, оба должны иметь привлекательную цену и быть близки к своим доступным в настоящее время предшественникам.

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