OnePlus покажет Nord CE 3 Lite и Nord Buds 2 в начале апреля

OnePlus взял тайм-аут, чтобы объявить об объявлении. Компания заявила, что в следующем месяце проведет мероприятие «Больше, чем жизнь — запуск OnePlus Nord», где представит Nord CE 3 Lite и Nord Buds 2. Мероприятие представляет собой онлайн-запуск и состоится во вторник, 4 апреля.

Nord CE 3 Lite — новейший смартфон начального уровня для индийского рынка. Компания уже представила изображения телефона и его яркого цвета Pastel Lime, но об этом устройстве пока мало что известно. Точно так же компания также раскрыла дизайн Nord Buds 2, который похож на модель первого поколения и будет доступен в черном и белом цветах.