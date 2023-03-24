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42 минуты назад

Стало известно о новой функции WhatsApp

Lenta.ruиещё 1

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

WhatsApp разрешит делиться видеосообщениями в чатах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ресурса, пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеосообщения длительностью до 60 секунд. Отмечается, что эти сообщения будут защищены сквозным шифрованием, то есть никто, в том числе интернет-провайдер и сотрудники WhatsApp, не будут иметь доступ к этой информации.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 23.6.0.73 для устройств на базе iOS. Когда оно заработает для широкого круга пользователей, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция, с помощью которой человек может просматривать общие с другими пользователями группы. Помимо этого, был расширен функционал администраторов групп: теперь они могут принимать или отклонять запросы на вступление в сообщество по пригласительной ссылке.

Перед этим директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов напомнил пользователям WhatsApp о полезных возможностях мессенджера. Среди них эксперт назвал самоудаляющиеся чаты и двухфакторную аутентификацию.

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