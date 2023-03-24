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1 час назад

Медведев рассказал о своем отношении к Twitter и Telegram

Национальная Служба Новостей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о своем отношении к мессенджеру Telegram и соцсети Twitter в интервью журналистам и пользователям соцсети «ВКонтакте», сообщило агентство ТАСС.

Медведев рассказал о своем отношении к Twitter и Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, у него не остается времени на постоянное чтение Telegram-каналов, также он не подписан на анонимные каналы. При этом Медведев добавил, что интересуется страницами военкоров. Зампред Совбеза полагает, что в их каналах можно узнать о «суровой правде жизни, которую не получишь из других источников».

Политик отметил, что по-прежнему пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен. Медведев заявил, что нужно пользоваться «оружием врага», подчеркнув, что Twitter в России не запрещен, а действует под особым режимом управления. Зампред Совбеза подчеркнул, что намерен и дальше пользоваться англоязычным Twitter, если его аккаунт не будет заблокирован.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН заявил, что Роскомнадзор вряд ли разблокирует Twitter, пока идет спецоперация на Украине, однако нужно помнить, что соцсеть заблокировали не только за экстремистские материалы, но и за детскую порнографию.

Наука и техника,Герман Клименко,Дмитрий Медведев,Роскомнадзор,Совет безопасности РФ,
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