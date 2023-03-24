Ученые выявили 100 опасных чужеродных организмов в России

Российские учёные совместно с иностранными коллегами проанализировали тенденции расселения 100 опасных инвазионных видов растений, насекомых и животных в России. Так, по словам исследователей, среди прочих особую угрозу представляет амброзия трёхраздельная — сильный аллерген для человека и сорное растение для возделываемых земель. При этом биологи не видят предпосылок замедления экспансии чуждых для российской экосистемы видов, поскольку меры по борьбе существуют лишь в отношении небольшой части биологических «захватчиков». Вместе с тем учёные ожидают, что полученные ими данные помогут экологам составить план противодействия инвазионным видам, которые разрушают природный баланс и вытесняют представителей местной флоры и фауны.

Учёные из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Университета Оклахомы (США) обобщили данные о распространении на территории России 100 опасных инвазионных биологических видов. Речь идёт о растениях и животных, которые были занесены в новые для них регионы обитания и стали представлять экономическую и экологическую угрозу. Полученная информация может оказаться полезной при планировании мер против новых биологических «вторжений». Об этом RT сообщили в пресс-службе Российского научного фонда. Исследование, поддержанное грантом фонда, опубликовано в журнале NeoBiota.

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Напомним, распространение инвазионных видов не только угрожает биологическому разнообразию экосистем, но и наносит вред гидроэнергетике, сельскому и рыбному хозяйству, лесному фонду. Такие животные и растения могут распространять новые болезни, опасные для местной флоры и фауны, включая человека, выигрывать в конкурентной борьбе за ресурсы с аборигенными видами, в том числе редкими.

В 2018 году биологи впервые составили список 100 самых опасных инвазионных видов России. Аналогичные списки появились в 2000 году для всего мира и в 2009-м — для Европы.

В новой работе учёные собрали и проанализировали большой объём данных о видах, входящих в список для России, и выявили основные закономерности их проникновения и расселения по стране.

Так, выяснилось, что 62% видов из списка были занесены в РФ случайно. Они попадали в балластные воды судов или прилипали к корпусам кораблей, а также проникли вместе с сельскохозяйственной продукцией. Изучив потоки миграции, учёные выяснили, что чужеродные виды прибыли в Россию из разных регионов, однако наиболее значительная доля (31%) приходится на Северную Америку, климатические условия которой схожи с российскими.

Некоторые новые виды оказались на территории нашей страны ещё до XVI века. К ним относятся домовая мышь, чёрная крыса и серебряный карась. Всего учёные насчитали 18 видов, которые появились в России около двух столетий назад и ранее. Сейчас они широко распространены на всей территории страны. При этом стремительный рост числа инвазионных видов в России начался со второй половины прошлого века, отмечают учёные.

Виды, на которые приходится чуть более трети (33%) списка, например ясенелистный (американский) клён, ондатра и американская норка, были преднамеренно переселены человеком. Так, по словам специалистов, американскую норку и ондатру выпускали в разные регионы СССР с 1928 по 1970 год, чтобы увеличить пушные ресурсы. Таким образом в России поселились около 19 тыс. американских норок и более 330 тыс. ондатр. Ещё 5% инвазионных видов попали в страну за счёт саморасселения — естественных миграций.

При этом некоторые виды не были занесены из-за рубежа, а изначально имели свои ограниченные ареалы в России. Например, борщевик Сосновского является аборигенным растением Северного Кавказа, а ротан, енотовидная собака и уссурийский полиграф (вид жуков-короедов) изначально обитали только на Дальнем Востоке.

Анализ показал, что большинство распространённых в России инвазионных видов растений и животных сейчас занимают относительно маленькие пространства, хотя со временем могут распространяться на новые регионы, где для них есть подходящие условия. К таким локальным «захватчикам» относятся 56 видов из 100, в том числе азиатская мидия, красноухая черепаха и лягушачий грибок-убийца.

«Используя математические модели, нам удалось оценить потенциал дальнейшего расселения для каждого из 100 опасных инвазионнных видов. Среди видов, которые характеризуются высоким потенциалом для дальнейшего расселения, мы отмечаем амброзию трёхраздельную. Это растение засоряет поля и относится к сильным аллергенам для людей. Лишь моллюск тередо и камчатский краб не имеют в современных условиях шансов на расширение ареала», — рассказал RT руководитель проекта, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Варос Петросян.

Биологи также выявили зоны с наиболее высокой концентрацией инвазионных видов. Их больше всего в экономически развитых регионах европейской части страны и в тёплых климатических условиях юга России, включая воды Чёрного моря.