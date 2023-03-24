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1 час назад

Представлены первые наушники с термометром

Lenta.ru

Китайская компания Huawei представила первые на рынке беспроводные наушники с возможностью измерения температуры и пульса. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Представлены первые наушники с термометром
Фото: HuaweiHuawei

Гарнитура FreeBuds Pro 2+ была выпущена для китайского рынка. Устройство оснащено двухрежимным датчиком пульсометра для замера частоты сердечных сокращений. По словам инженеров компании, наушники также могут измерять температуру тела пользователя — за работу функции отвечает особый алгоритм.

Huawei FreeBuds Pro 2+ передают данные в приложение, в котором информация анализируется и сохраняется. В случае аномально высокого пульса программа пришлет уведомление на смартфон пользователя.

Также гарнитура имеет 11-миллиметровые динамические драйверы, поддерживает кодеки L2HC и LDACTM, позволяет воспроизводить пространственный звук высокой четкости, имеет функцию активного шумоподавления, которая может блокировать посторонний шум уровнем до 47 децибел. Huawei FreeBuds Pro 2+ оценили в 1499 юаней (около 17 тысяч рублей), наушники поступят в китайскую продажу 7 апреля.

В середине марта колумнист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple добавит в наушники AirPods функции слухового аппарата. По словам специалиста, компания добавит новые возможности в свою гарнитуру в течение ближайшего года или двух лет.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
18+
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