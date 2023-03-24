Представлен летающий скейтборд, на котором нельзя кататься

«Эта жемчужина представляет собой идеальное сочетание искусства и технологий, и она гарантированно добавит в вашу жизнь нотку волшебства. Я имею в виду, кто не хочет посмотреть на настоящий ховерборд, парящий в воздухе? И знаете, что самое классное? Для этого даже не нужно быть волшебником!», — говорится в описании устройства.