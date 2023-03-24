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1 час назад

В сети представили летающий скейтборд, на котором нельзя кататься

Газета.Ru

В Kickstarter ведется сбор средств на скейтборд Flyte, который может парить над землей. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Представлен летающий скейтборд, на котором нельзя кататься
Фото: KickstarterKickstarter

Стартап из Нью-Йорка представляет Flyte как некое произведение искусства — доска не имеет колес и левитирует над специальной подставкой благодаря магнитной катушке. Ховерборд изготовлен из алюминия.

Однако Flyte разочарует любителей экстремального спорта и новейших технологий — прокатиться на нем не получится, он несет в себе сугубо декоративную функцию.

«Эта жемчужина представляет собой идеальное сочетание искусства и технологий, и она гарантированно добавит в вашу жизнь нотку волшебства. Я имею в виду, кто не хочет посмотреть на настоящий ховерборд, парящий в воздухе? И знаете, что самое классное? Для этого даже не нужно быть волшебником!», — говорится в описании устройства.

Стоимость Flyte составляет $1799 (около 137 тыс. руб.).

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