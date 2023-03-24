Часть ученых пришла к выводу, что при неблагоприятном сценарии к концу столетия в Арктике потеплеет на 10 градусов Цельсия. Для решения вопроса странам необходимо работать над снижением уровня выбросов. Потепление уже зафиксировали в России. Из-за таяния льда страна может получить возможность расширить судоходство, однако будет разрушена часть инфраструктуры.