Ученые раскрыли причину смерти Бетховена

Учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии определили вероятную причину смерти композитора Людвига ван Бетховена с помощью анализа ДНК.

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В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, анализировалась ДНК, извлечённая из волос композитора. Что интересно, первоначальной целью было определить причину потери слуха Бетховена.

Хотя исследователи не смогли определить точную этиологию его глухоты, они обнаружили значительные генетические факторы риска заболевания печени и свидетельства заражения гепатитом за несколько месяцев до его смерти. Считается, что именно заболевание печени в сочетании с инфекцией гепатита привело к смерти Бетховена.