Космонавт рассказал, когда состоится полет человека на Марс

Создание космической техники, которая могла бы отправить человека к Луне, ведется медленными темпами, а значит, пилотируемый полет на Марс состоится не раньше, чем через 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на советского космонавта Александра Александрова.
Он опирается на тот факт, как идут работы по созданию ракет-носителей, с помощью которых можно было бы совершить пилотируемый полет к Красной планете. Александров считает, что при появлении ракет тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с водородной ступенью, организовать такой полет можно без проблем.
Ранее миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу.