Космонавт рассказал, когда состоится полет человека на Марс

Создание космической техники, которая могла бы отправить человека к Луне, ведется медленными темпами, а значит, пилотируемый полет на Марс состоится не раньше, чем через 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на советского космонавта Александра Александрова.

Фото: NASA NASA

Он опирается на тот факт, как идут работы по созданию ракет-носителей, с помощью которых можно было бы совершить пилотируемый полет к Красной планете. Александров считает, что при появлении ракет тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с водородной ступенью, организовать такой полет можно без проблем.