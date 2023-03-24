Выявлена способность рыб к эмпатии

Исследования выявило способность рыб данио-рерио к сочувствию и утешению сородичей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

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Биологи выяснили, что рыбы могут испытывать страх, если находящиеся рядом с ними особи напуганы. Уточняется, что для проявления эмпатии им необходим окситоцин — химическое вещество, лежащее в основе способности к сопереживанию у людей.

Так, поведение рыбок с удаленными генами, связанными с выработкой и поглощение окситоцина, являлось антисоциальным, поскольку они не могли обнаружить беспокойство сородичей. Однако после инъекций окситоцина их способность ощущать и отражать чувства других рыб восстанавливалась.

Также отмечается, что данио-рерио уделяют особое внимание рыбам, которые ранее испытывали стресс.