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50 минут назад

В Гондурасе впервые за 43 года обнаружили южных летяг

Газета.Ru

В Гондурасе впервые за долгое время обнаружили южных летяг. Статья об этом опубликована в Check List.

В Гондурасе впервые за 43 года обнаружили южных летяг
Фото: MATCMATC

Южные летяги (Glaucomys volans) — это млекопитающие рода беличьи, обитающие на территории США, Мексики и ряда мезоамериканских государств. Гондурас считается самой южной территорией, на которой встречается этот вид, однако такой вывод основан на единичных случаях наблюдения.

Новое наблюдение было проведено на лесном участке «Лас-Лечузас» в муниципалитете Конкордия, особь была сфотографирована на дереве. В последний раз летяг видели в Гондурасе в 1979 году, а до того — в 1935. «Это открытие подтвердило, что в стране существует по крайней мере одна популяция G. volans в районе Лас-Лечузас», — резюмируют авторы.

Открытие стало возможным благодаря специальному проекту лесохозяйственной компании El Aserradero Sansone, которая специализируется на экологичном землепользовании. Теперь компания обозначит сохранение обнаруженной популяции в качестве одного из приоритетов, что особенно важно в условиях сокращения площади сосновых лесов в Гондурасе.

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