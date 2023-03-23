В Гондурасе впервые за 43 года обнаружили южных летяг

В Гондурасе впервые за долгое время обнаружили южных летяг. Статья об этом опубликована в Check List.

Фото: MATC MATC

Южные летяги (Glaucomys volans) — это млекопитающие рода беличьи, обитающие на территории США, Мексики и ряда мезоамериканских государств. Гондурас считается самой южной территорией, на которой встречается этот вид, однако такой вывод основан на единичных случаях наблюдения.

Новое наблюдение было проведено на лесном участке «Лас-Лечузас» в муниципалитете Конкордия, особь была сфотографирована на дереве. В последний раз летяг видели в Гондурасе в 1979 году, а до того — в 1935. «Это открытие подтвердило, что в стране существует по крайней мере одна популяция G. volans в районе Лас-Лечузас», — резюмируют авторы.