Huawei показала смарт-часы TalkBand B7 со встроенным наушником

Китайский техногигант Huawei представил в Китае «умные» часы TalkBand B7, которые можно использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры для телефонных разговоров. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

Фото: Huawei Huawei

С виду TalkBand B7 представляет собой вполне заурядный фитнес-браслет с 1,5-дюймовым OLED-экраном. Однако по факту в устройстве есть скрытая конструкционная особенность, которая делает новинку уникальным гаджетом.

На корпусе часов имеется кнопка, нажатие на которую отстегивает вычислительный блок с экраном. На его тыльной стороне расположен небольшой динамик, а также заушина, позволяющая надеть гаджет как гарнитуру. Примечательно, что для обеспечения более качественного звука в TalkBand B7 встроены дополнительные микрофоны для шумоподавления.

TalkBand B7 работает на базе процессора Kirin А1. Устройство также имеет аккумулятор на 120 мАч, благодаря которому зарядка аксессуару нужна только раз в несколько дней. Стальной корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP57. Новинка совместима с мобильными операционными системами Android, iOS и HarmonyOS.