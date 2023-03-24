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1 час назад

Компания Huawei представила смарт-часы TalkBand B7 со встроенным наушником

Газета.Ru

Китайский техногигант Huawei представил в Китае «умные» часы TalkBand B7, которые можно использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры для телефонных разговоров. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

Huawei показала смарт-часы TalkBand B7 со встроенным наушником
Фото: HuaweiHuawei

С виду TalkBand B7 представляет собой вполне заурядный фитнес-браслет с 1,5-дюймовым OLED-экраном. Однако по факту в устройстве есть скрытая конструкционная особенность, которая делает новинку уникальным гаджетом.

На корпусе часов имеется кнопка, нажатие на которую отстегивает вычислительный блок с экраном. На его тыльной стороне расположен небольшой динамик, а также заушина, позволяющая надеть гаджет как гарнитуру. Примечательно, что для обеспечения более качественного звука в TalkBand B7 встроены дополнительные микрофоны для шумоподавления.

TalkBand B7 работает на базе процессора Kirin А1. Устройство также имеет аккумулятор на 120 мАч, благодаря которому зарядка аксессуару нужна только раз в несколько дней. Стальной корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP57. Новинка совместима с мобильными операционными системами Android, iOS и HarmonyOS.

TalkBand B7 поступит в продажу в Китае 30 марта. Версия с силиконовым браслетом стоит 999 юаней (примерно 11,2 тыс. руб. по курсу на 23 марта 2023 года), а за модель с кожаным ремешком придется выложить уже 1199 юаней (примерно 13,5 тыс. руб.).

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