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35 минут назад

Анализ медных артефактов показал культурные связи Южной и Центральной Африки

Lenta.ru

Ученые лаборатории Университета Миссури и Университета Аризоны провели химический и изотопный анализ медных артефактов, который показал новые культурные связи между Южной и Центральной Африкой в период с V по XX века. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Анализ медных артефактов показал культурные связи Южной и Центральной Африки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе работы специалисты взяли небольшие кусочки (менее одного грамма) образцов из 33 медных слитков и проанализировали их. Все образцы были отобраны из коллекций Музея гуманитарных наук в Хараре, Зимбабве, и Музее Ливингстона в Замбии. Затем каждый из кусочков растворили в специальных кислотах, чтобы получилась жидкая смесь химических ионов. После чего образцы были проанализированы на наличие изотопов свинца и других химических элементов. Одной из проблем, с которой столкнулись исследователи, было отсутствие зарегистрированных данных для сопоставления с их изучаемыми образцами.

Данные показали, что взаимодействие между народами Южной и Центральной Африки оказалось гораздо более тесным, чем ранее считалось. В частности, оно включало в себя не только перемещение товаров, но и обмен информацией и технологиями.

При этом полученная собранная информация основывалась на единственных сохранившихся на сегодняшний день артефактах с доколониальными рудниками в Африке.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили старейших город по добыче жемчуга в Персидском заливе. Руины города были найдены на острове Синия, примерно в 50 километрах к северо-востоку от Дубая.

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